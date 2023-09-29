Чемпионка Европы по прыжкам в воду Тимошинина отдала мошенникам 1 млн рублей

Светлане Тимошининой позвонил мужчина с неизвестного номера и сказал, что она может стать фигурантом уголовного дела в связи с переводом денег в недружественные страны

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Трехкратная чемпионка Европы по прыжкам в воду Светлана Тимошинина стала жертвой мошенников, отдав им около 1 млн рублей через курьера в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В полицию обратилась Светлана Тимошинина и заявила, что ей пришло сообщение якобы с официального аккаунта президента Российской федерации прыжков в воду Станислава Дружинина. В тексте было сказано, что скоро с ней свяжется куратор федерации и даст какие-то инструкции. Позже заявительнице позвонил мужчина с неизвестного номера и сказал, что Тимошинина может стать фигурантом уголовного дела в связи с переводом денег в недружественные страны", - сказал собеседник агентства.

По его словам, спортсменка усомнилась в услышанном, перезвонила по номеру, с которого ей звонил якобы Дружинин. Собеседник заверил ее, что необходимо следовать указаниям. "Тимошинина, поговорив еще с представившимися специалистами Центробанка и ФСБ, сняла накопления в размере около 1 млн рублей, а затем возле отделения банка в центре Москвы передала их курьеру на электросамокате", - добавил представитель правоохранительных органов, отметив, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

50-летняя Тимошинина - трехкратная чемпионка Европы и двукратный призер чемпионатов мира по прыжкам в воду, она многократно побеждала на чемпионате России, участвовала в трех Олимпийских играх. Последнее время Тимошинина работает тренером в московской спортшколе олимпийского резерва МГФСО.