ВСУ обстреляли село Гоголевка в Курской области

Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, повреждены фельдшерско-акушерский пункт, водонапорная башня, здание бывшей школы

КУРСК, 29 сентября. /ТАСС/. Село Гоголевка в Суджанском районе Курской области обстреляли со стороны Украины, сообщил глава региона Роман Старовойт. По его словам, в результате атаки повреждения получили фельдшерско-акушерский пункт, водонапорная башня и здание бывшей школы, но жители села не пострадали.

В своем Telegram-канале Старовойт написал, что в фельдшерско-акушерском пункте выбиты окна и повреждены фасады. Такие же повреждения получили четыре домовладения. Урон, нанесенный обстрелом зданию бывшей школы, губернатор назвал серьезным.

"Перебита линия электроснабжения, посечена водонапорная башня, " – говорится в посте губернатора. Он отметил, что специалисты приступят к ремонту, как только это станет безопасным.