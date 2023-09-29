ВСУ обстреляли село Тишанка в Белгородской области

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, пострадавших нет, повреждения получила линия электропередачи

ТАСС, 29 сентября. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Тишанка Волоконовского района Белгородской области, в результате повреждена линия электропередачи.

Без света остались жители села, а также хутора Шаховка, написал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"Под обстрел ВСУ попало село Тишанка Волоконовского района. Пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи - временно без света остаются жители села Тишанка и хутора Шаховка", - написал он.

По данным Гладкова, оперативные и аварийные службы работают на месте, в ближайшее время специалисты приступят к ликвидации последствий.