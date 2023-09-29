Главе департамента мэрии Тольятти избрали домашний арест по делу о превышении полномочий

Мера пресечения избрана на два месяца

САМАРА, 29 сентября. /ТАСС/. Центральный районный суд Тольятти отправил под домашний арест руководителя департамента городского хозяйства мэрии Тольятти, ставшего фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"По итогам рассмотрения судом было отказано в удовлетворении ходатайства следователя о назначении меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд назначил домашний арест", - рассказала собеседница агентства. В региональном следственном управлении СК РФ уточнили, что мера пресечения избрана на два месяца.

По версии следствия, в ноябре 2022 года на территории общего пользования в Тольятти на мужчину упало дерево, он умер. Зная, что ЧП произошло из-за ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками администрации Тольятти, подозреваемый глава городского департамента с мая по сентябрь 2023 года организовал изготовление подложных документов. В них указано, что упавшее дерево являлось сухостоем, а его вырубка была поручена МБУ "Зеленстрой". Таким образом, подозреваемый создал условия для привлечения к уголовной ответственности сотрудников учреждения и ее избежания сотрудников администрации, отметили в СУ СК РФ по Самарской области.

В результате было возбуждено уголовное дело по п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Также продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по ст. 293 УК РФ (халатность), по факту смерти мужчины из-за падения дерева. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники подразделения регионального ГУ МВД России.