В Подмосковье задержали двух мужчин, причастных к убийству 26-летней давности

Мужчины изнасиловали девушку и нанесли ей колото-резаные ранения, от которых она скончалась

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Двое мужчин задержаны в Подмосковье за убийство женщины, совершенное 26 лет назад на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК РФ.

"Перовским межрайонным следственным отделом следственного управления по Восточному административному округу главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). При проведении следственных действий двое мужчин 1978 и 1979 годов рождения задержаны в Московской области", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 5 июня 1997 года трое мужчин на чердаке жилого дома на улице Плющева изнасиловали ранее незнакомую девушку. Опасаясь, что потерпевшая обратится в правоохранительные органы, они нанесли ей множественные колото-резаные ранения, от которых она погибла на месте. Следователи и криминалисты изучили материалы уголовного дела, проверили собранные доказательства. Кроме того, повторно была проведена генетическая экспертиза, по результатам которой лица, причастные к совершению данного преступления, установлены, а после задержаны. "В ходе допроса фигуранты полностью признали вину и раскаялись в содеянном", - отметили в пресс-службе. В ближайшие время следствие будет ходатайствовать об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.