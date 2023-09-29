Трое бойцов ВСУ получили по 20 лет колонии за расстрел колонны с беженцами в Мариуполе

Дмитрия Иващенко, Сергея Яремкевича и Владислава Бондаря приговорили к колонии строгого режима

ДОНЕЦК, 29 сентября. /ТАСС/. Трое военнослужащих Вооруженных сил Украины приговорены Верховным судом Донецкой Народной Республики к 20 годам колонии строгого режима за расстрел колонны автомобилей с беженцами в Мариуполе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих 23-го отдельного мотопехотного батальона 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Вооруженных сил Украины 21-летнего Дмитрия Иващенко, 26-летнего Сергея Яремкевича и 28-летнего Владислава Бондаря. Они признаны виновными по ч. 3 ст. 30, пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой по мотивам политической и идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории) УК РФ", - сообщили в пресс-службе.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил каждого к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В суде установлено, что с марта по апрель 2022 года Иващенко, Яремкевич, Бондарь, находясь на боевой позиции, оборудованной в здании кинотеатра на Никопольском проспекте в Мариуполе, расстреляли пять легковых автомобилей с белыми лентами на зеркалах заднего вида, в которых находились гражданские лица.