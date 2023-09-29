В Москве начали проверку по факту утери паспортов членами делегации "Талибана"

Делегация потеряла паспорта в супермаркете "Перекресток" в ТЦ "Европейский"

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Полиция начала проверку после заявления членов делегации запрещенного в России движения "Талибан" (запрещено в России) об утере паспортов в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Накануне поступило заявление об утере паспортов граждан Афганистана. По данному факту проводится проверка", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что делегация "Талибана" потеряла паспорта в супермаркете "Перекресток" в ТЦ "Европейский".