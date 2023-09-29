29 сентября, 13:34

На станции Москва-Пассажирская-Курская произошло задымление

Никто не пострадал

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Задымление произошло в строительной бытовке на станции Москва-Пассажирская-Курская, в результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщается в Telegram-канале Московской железной дороги.

"Сегодня в 15:40 на станции Москва-Пассажирская-Курская произошло задымление в строительной бытовке. Пострадавших нет. На движение поездов и работу Курского вокзала ситуация не влияет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают городские пожарные расчеты. В настоящий момент задымление локализовано. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация