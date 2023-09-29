Никто не пострадал

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Задымление произошло в строительной бытовке на станции Москва-Пассажирская-Курская, в результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщается в Telegram-канале Московской железной дороги.

"Сегодня в 15:40 на станции Москва-Пассажирская-Курская произошло задымление в строительной бытовке. Пострадавших нет. На движение поездов и работу Курского вокзала ситуация не влияет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают городские пожарные расчеты. В настоящий момент задымление локализовано.