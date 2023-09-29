29 сентября, 13:50

В Удмуртии произошел пожар на несанкционированной свалке

Площадь возгорания составляет 1,6 га

ТАСС, 29 сентября. Несанкционированная свалка горит на площади 1,6 га в Можгинском районе Удмуртии, тушение осложняется тлением отходов, сообщила первый замминистра природных ресурсов республики Роза Аснанова.

Пожар произошел на территории можгинского лесничества. "Пожар локализован на площади 1,6 га. В настоящее время проходит его ликвидация. Она осложнена тем, что эта несанкционированная свалка, объект накопленного вреда, куда десятилетиями свозились отходы, достигает высоты 6-7 м и она тлеет", - сказала Аснанова на видео, распространенном пресс-службой правительства региона.

По ее словам, в тушении пожара задействованы почти 30 человек и более 15 единиц техники. Осуществляется постоянный подвоз воды из городского пруда и реки Сюга. 

Теги:
РоссияУдмуртия
© Информационное агентство ТАСС
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