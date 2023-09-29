МЧС Азербайджана завершило работы на месте взрыва на заправке близ Ханкенди

Спасатели извлекли из-под завалов тела 48 погибших

БАКУ, 29 сентября. /ТАСС/. МЧС Азербайджана сообщило о завершении поисково-спасательных работ на месте взрыва на заправке рядом с городом Ханкенди (Степанакерт).

"Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана завершило поисково-спасательную операцию на месте взрыва и пожара на заправочном пункте близ города Ханкенди. Спасатели МЧС извлекли из-под завалов тела 48 погибших и передали соответствующим структурам. На месте происшествия приняты необходимые меры безопасности", - говорится в сообщении ведомства.

27 сентября в МЧС сообщили, что отправили 50 сотрудников и 10 транспортных средств специального назначения для участия в поисково-спасательных работах на месте взрыва цистерны на заправочной станции близ Ханкенди.

В понедельник вечером в бензохранилище возле трассы Степанакерт - Аскеран произошел взрыв. Поступали сведения более чем о 200 пострадавших. Причины случившегося пока не известны. Большое число раненых обусловлено скоплением людей, которые пытались выехать в Армению.