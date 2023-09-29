Суд приговорил еще трех участников массовой драки в Ковдоре к реальным срокам

Подсудимые признали вину частично, пояснив, что общественный порядок они не нарушали, в драке участия принимать не собирались и преследовали лишь цель - сгладить конфликтную ситуацию

МУРМАНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Ковдорский районный суд приговорил к реальным срокам еще трех участников массовой драки в Ковдоре Мурманской области, которая произошла в июле 2022 года. Двоих мужчин осудили на 3 года и 3 месяца лишения свободы в колонии общего режима, третьему 2 года и 3 месяца лишения свободы суд заменил на аналогичный срок принудительных работ, сообщили в пресс-службе суда.

"Суд квалифицировал действия всех троих обвиняемых как хулиганство (ч. 2 ст. 213 УК РФ) группой лиц, а также побои. У одного из них - с применением предмета, используемого в качестве оружия и умышленное причинение легкого вреда здоровью. Один подсудимый получил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 два года 3 месяца, которое было заменено на принудительные работы на аналогичный срок с удержанием из заработной платы 10% в доход государства; второму и третьему подсудимому - в виде лишения свободы сроком на 3 три года 3 месяца в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Как установил суд, в ночь на 4 июля 2022 года трое подсудимых принимали участие в массовой драке в центре города Ковдора, в ходе которой они, не реагируя на требования сотрудников полиции, нанесли ряд ударов потерпевшим, в том числе несовершеннолетним. В ходе заседания подсудимые вину признали частично, пояснив, что общественный порядок они не нарушали, в драке участия принимать не собирались и преследовали лишь цель - сгладить конфликтную ситуацию, возникшую в Ковдоре накануне.

При назначении наказания суд учел, что обвиняемые ранее не привлекались к административной ответственности и впервые привлекаются к уголовной, частично признали вину, положительно характеризуются по месту жительства работы, двое подсудимых женаты и имеют несовершеннолетних детей, а третий добровольно возместил моральный вред одному из потерпевших.

"В настоящее время приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в суде апелляционной инстанции в установленном законом порядке. Меру пресечения в отношении всех трех подсудимых в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу суд оставил без изменения. В настоящее время они содержатся в СИЗО города Апатиты", - говорится в сообщении суда.

В начале июля 2022 года в Ковдоре произошла массовая драка, которая продолжалась две ночи (1-2 июля, 3-4 июля) и получила широкий общественный резонанс. После ЧП задержали 15 человек, однако большинство отпустили. В октябре 2022 года суд оштрафовал обвиняемых в хулиганстве и насилии группой лиц трех участников первой ночи массовой драки в общей сложности на 1,3 млн рублей.