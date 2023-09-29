29 сентября, 15:24

В Нью-Йорке объявили чрезвычайную ситуацию из-за ливня

© ТАСС/ Reuters

Подтоплены некоторые улицы, приостановлена работа одного из аэропортов города Ла-Гуардия

НЬЮ-ЙОРК, 29 сентября. /ТАСС/. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила чрезвычайную ситуацию в городе Нью-Йорк из-за ливня, продолжающегося уже несколько часов.

"Чрезвычайная ситуация объявлена в городе Нью-Йорк, на Лонг-Айленде и в долине Гудзона", - написала она в соцсети X (ранее Twitter).

В результате ливня, начавшегося вечером в четверг, подтоплены некоторые улицы. Приостановлена работа одного из аэропортов города Ла-Гуардия, а также нескольких веток метро. Как ожидается, дождь будет продолжаться как минимум еще около двух часов. 

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США
© Информационное агентство ТАСС
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