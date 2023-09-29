На Кубани мужчину осудили за распространение фейков о вооруженных силах РФ

Александра Ноздринова приговорили к 8,5 года колонии

КРАСНОДАР, 29 сентября. /ТАСС/. Новокубанский районный суд на Кубани признал виновным выявленного сотрудниками УФСБ Александра Ноздринова в распространении заведомо ложной информации якобы о причастности российской стороны к разрушению зданий на территории Украины, ему назначено наказание в виде 8,5 года колонии. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

"Оглашен приговор в отношении Александра Ноздринова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "г", "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ). Суд, рассмотрев материалы дела, признал мужчину виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима. Ему также запрещено заниматься деятельностью, связанной с работой в средствах массовой информации, на срок 4 года", - говорится в сообщении.

Уголовное дело расследовалось в СУ СК РФ по Краснодарском краю. События разворачивались в марте 2022 года. Мужчина разместил на канале в мессенджере фотографии разрушенных зданий на территории Украины из интернета с подписью от его имени, в которой имелась отсылка к Вооруженным силам России. При этом в ходе следствия была собрана необходимая доказательная база, свидетельствующая, что он достоверно знал, что информация не соответствует действительности, еще в феврале была опровергнута федеральными информационными агентствами, официально раскрывались подробности о том, что характер повреждений зданий соответствует попаданию в них украинских орудий.

Как уточнили журналистам в СУ СК РФ по Краснодарскому краю в пятницу, деяние было совершено им из корыстных целей. "За это злоумышленник получил денежное вознаграждение от пользователя в качестве благодарности", - говорится в сообщении краевого следственного управления СК РФ. Его деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.