29 сентября, 15:29

В ресторане в Красногорске ликвидировали открытое горение

По предварительной информации, пострадавших нет

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Открытое горение на пожаре в здании ресторана "Шуга" в Красногорске ликвидировано. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"В 18:07 объявлена ликвидация открытого горения. По предварительной информации, пострадавших нет", - сообщили в подмосковном главке МЧС.

Ранее сообщалось, что в Красногорске на 7-м км Пятницкого шоссе происходит пожар в ресторане "Шуга". Из здания ресторана были эвакуированы 10 человек до прибытия пожарно-спасательных подразделений. В 17:51 пожар локализован на площади 100 кв. м. 

© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация