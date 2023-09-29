В ресторане в Красногорске ликвидировали открытое горение

По предварительной информации, пострадавших нет

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Открытое горение на пожаре в здании ресторана "Шуга" в Красногорске ликвидировано. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"В 18:07 объявлена ликвидация открытого горения. По предварительной информации, пострадавших нет", - сообщили в подмосковном главке МЧС.

Ранее сообщалось, что в Красногорске на 7-м км Пятницкого шоссе происходит пожар в ресторане "Шуга". Из здания ресторана были эвакуированы 10 человек до прибытия пожарно-спасательных подразделений. В 17:51 пожар локализован на площади 100 кв. м.