Суд приговорил экс-главу угрозыска МВД Дагестана к 14 годам за финансирование терроризма

Также осудили еще двух человек, среди которых есть экс-заместитель криминальной милиции МВД региона

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 сентября. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил бывшего начальника управления уголовного розыска МВД по Республике Дагестан Раипа Ашикова, а также экс-заместителя криминальной милиции МВД Дагестана и их подельника к срокам от 12,5 до 17 лет колонии за содействие терроризму и покушение на жизнь сотрудника полиции. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе суда.

"Состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Ашикова Раипа Магомедовича, Абдурашидова Омара Магомедовича, Ашикова Зияводина Магомедовича. <…> В соответствии с приговором суда <…> им назначено наказание в виде лишения свободы на срок: Ашикову Р. М. - 14 лет в исправительной колонии строгого режима, Ашикову З. М. - 12 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима, Абдурашидову О. М. - 17 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 6 лет в тюрьме", - говорится в сообщении.

По версии следствия, Ашиковы, будучи сотрудниками полиции, решили организовать незаконный сбыт сильнодействующего лекарства через аптеки Каспийска, Хасавюрта и Махачкалы. Для этого через третье лицо они обратились за поддержкой к бывшему замначальника управления уголовного розыска, который курировал оперативно-разыскную деятельность по пресечению незаконного оборота наркотиков. После его отказа подсудимые решили его убить. Для организации слежки они привлекли Абдурашидова. В марте 2012 года у кафе "Гоза" в Махачкале на полицейского было совершено покушение, однако его удалось спасти.

Раип Ашиков также обвинялся в финансировании терроризма, по версии следствия, в 2012 году он вымогал на это 10 млн рублей у одного из жителей республики. Приговор в законную силу не вступил.