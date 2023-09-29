29 сентября, 16:02

В Дагестане заключили под стражу подозреваемого после стрельбы с участием 25 человек

По данным регионального МВД, в результате происшествия погибли два человека

МАХАЧКАЛА, 29 сентября. /ТАСС/. Суд заключил под стражу подозреваемого в стрельбе в дагестанском селе Леваши, в результате чего погибли два человека, в том числе сотрудник полиции. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Верховного суда региона.

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"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - сообщили в пресс-службе.

В среду в дагестанском селе Леваши произошла перестрелка с участием более 25 человек. По данным регионального МВД, в результате стрельбы были убиты два человека, в том числе сотрудник полиции, четверо госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по пунктам "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом). Правоохранителями были задержаны несколько человек. По данным СУ СК России по региону, главный подозреваемый в ходе допроса полностью признал вину в совершении указанных преступлений, подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего. 

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