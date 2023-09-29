В Астрахани заключили под стражу депутата, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков

Его арестовали до 28 ноября

АСТРАХАНЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Депутат городской думы Астрахани, подозреваемый в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, заключен под стражу до 28 ноября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК России по Астраханской области.

"Подозреваемый заключен под стражу до 28 ноября", - сообщил собеседник агентства.

Ранее со ссылкой на ведомство сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело в отношении депутата городской думы Астрахани, подозреваемого в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. По версии следствия, подозреваемый незаконно приобрел у неустановленных лиц и стал хранить при себе в целях сбыта синтетическое наркотическое вещество. Днем 24 сентября 2023 года он был задержан оперативными сотрудниками.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий у подозреваемого при себе, а также в его автомобиле обнаружено три свертка с наркотическом веществом общим весом 3,96 гр. Преступная деятельность пресечена при взаимодействии регионального СК с УФСБ России по Астраханской области. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.