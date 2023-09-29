29 сентября, 16:41
Военная операция на Украине

Два автомобиля повреждены в селе Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об отсутствии пострадавших

БЕЛГОРОД, 29 сентября. /ТАСС/. Два автомобиля повреждены в селе Новостроевка-Вторая Белгородской области в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в пятницу в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

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"Село Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона. С него было сброшено взрывное устройство на стоящие возле жилого дома автомобили.<…> Взрывной волной посечены две машины", - написал он.

Пострадавших, по словам губернатора, нет. 

Теги:
УкраинаРоссияБелгородская областьВоенная операция на Украине
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