Два автомобиля повреждены в селе Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об отсутствии пострадавших

БЕЛГОРОД, 29 сентября. /ТАСС/. Два автомобиля повреждены в селе Новостроевка-Вторая Белгородской области в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в пятницу в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"Село Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона. С него было сброшено взрывное устройство на стоящие возле жилого дома автомобили.<…> Взрывной волной посечены две машины", - написал он.

Пострадавших, по словам губернатора, нет.