Во Франции задержали 14 подозреваемых в нападении на супермаркет в ходе летних погромов

По данным радиостанции Europe 1, установить подозреваемых удалось благодаря анализу записей камер наружного наблюдения

ПАРИЖ, 29 сентября. /ТАСС/. Полиция установила и задержала 14 человек, подозреваемых в нападении на супермаркет на севере Франции в ходе погромов, охвативших страну в конце июня. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Жеральд Дарманен на своей странице в своей соцсети X (ранее Twitter).

"В департаменте Эр задержано 14 подозреваемых в нападении на супермаркет во время погромов, вспыхнувших в конце июня", - написал Дарманен.

По данным радиостанции Europe 1, установить подозреваемых удалось благодаря анализу записей камер наружного наблюдения, а также проведению генетических экспертиз. Сообщается, что подозреваемые в ходе нападения на магазин похитили товары на сумму "в несколько десятков тысяч евро".

Беспорядки во Франции начались после того, как 27 июня 17-летний водитель алжирского происхождения был убит после отказа выполнить требования дорожного патруля в пригороде Парижа. В начале июля беспорядки удалось подавить. Движение предпринимателей Франции оценило убытки от погромов более чем в 1 млрд евро. За различные нарушения было задержано около 4 тыс. участников беспорядков.