В центре Петрозаводска зафиксировали утечку нефтепродуктов в реке

Специалисты локализовали масляное пятно и ищут источник выброса нефтепродуктов

ТАСС, 29 сентября. Нефтяное пятно от слива нефтепродуктов обнаружено в реке Лососинка в центре Петрозаводска Республики Карелия, специалисты ищут источник, откуда произошел выброс загрязняющих веществ. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

"В Минприроды Карелии поступила информация о сливе нефтепродуктов в реку Лососинку в центре Петрозаводска. Чтобы нефтепродукты не распространились дальше по реке и не попали в Онежское озеро, выставлены заградительные боны. Специалисты локализовали масляное пятно в Лососинке и ищут источник выброса нефтепродуктов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты устанавливают источник загрязнения для принятия мер реагирования. Министерство природы Карелии держит ситуацию на контроле. Для проведения обследования акватории реки на место выехали представители карельской межрайонной природоохранной прокуратуры, управления Росприроднадзора по Карелии, администрации Петрозаводского городского округа, Невско-Ладожского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов.