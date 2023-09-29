29 сентября, 17:40
Военная операция на Украине

В пяти селах Курской области восстановили электроснабжение после атаки БПЛА

Губернатор региона Роман Старовойт сообщал, что украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на электрическую подстанцию в слободе Белой Беловского района

ТАСС, 29 сентября. Электроснабжение в пяти селах Курской области, которые были обесточены после того, как украинский беспилотник сбросил взрывные устройства на подстанцию в Беловском районе, восстановлено.

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Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.

"Электроснабжение в Беловском районе восстановлено", - написал он.

Ранее губернатор сообщал, что украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на электрическую подстанцию в слободе Белой Беловского района, обесточенными оказались пять населенных пунктов и больница. 

Теги:
Старовойт, Роман ВладимировичУкраинаРоссияКурская областьВоенная операция на Украине
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