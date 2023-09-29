29 сентября, 18:11

Дрозденко сообщил об обстреле строителей в ДНР со стороны ВСУ

Губернатор региона также отметил, что в результате атаки никто не пострадал

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. ВСУ нанесли ракетный удар по гостинице в Енакиево, где живут строители из Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

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"Сегодня в Енакиево. Ракета прилетела не куда-нибудь, а в гостиницу, где живут ленинградские строители, восстанавливающие город. Если думали так испортить День воссоединения с Россией Донбасса и Новороссии, знайте, что строить и ремонтировать города будем еще старательней и быстрее", - написал он.

Губернатор отметил, что в результате ракетного удара жертв нет.

Ранее Дрозденко сообщал, что в 2023 году на восстановление 114 инфраструктурных объектов в Енакиево планируется направить более 2,5 млрд рублей, в том числе средства федерального бюджета в сумме почти 2 млрд рублей. Общая помощь Ленинградской области по итогу составит не менее 750 млн рублей.

В мае 2022 года у Ленинградской области появился подшефный регион в Донбассе - город Енакиево с шестью городами-сателлитами. В прошлом году область профинансировала восстановление Енакиево на 870 млн рублей, все планы по прошлому году были реализованы в полном объеме. Среди них - ремонт дорог, жилищной и коммунальной инфраструктуры, передача автобусов и трамваев, ремонт социальных объектов, оборудование образовательных и спортивных объектов. 

Теги:
Дрозденко, Александр ЮрьевичУкраинаРоссияСанкт-ПетербургДНР
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