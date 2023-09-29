Главе Сертолова предъявили обвинение в хищении земель Минобороны на 1 млн рублей

Юрия Ходько заключили под стражу до 13 ноября 2023 года

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Главе города Сертолова Ленинградской области Юрию Ходько предъявили обвинение в хищении земель Минобороны на сумму 1 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Басманного суда, который отправил чиновника под арест.

"В Басманном районном суде города Москвы состоялось заседание по делу о хищении земель Министерства обороны. Постановлением суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 13 ноября 2023 года в отношении главы администрации муниципального образования Сертолово Всеволжского муниципального района Ленинградской области Ходько Юрия Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой, а также в особо крупном размере, то есть свыше 1 млн рублей)", - сказали в суде.

СК возбудил дело в отношении Ходько 13 сентября 2023 года. Как говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС, днем ранее были арестованы заместитель Ходько Надежда Рудь и председатель правления СНТ "Васильевка" Ленинградской области Елена Блистанова.