29 сентября, 18:08,
обновлено 29 сентября, 18:23

На севере Москвы произошло ДТП с участием шести машин

Пострадал минимум один человек

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Массовое ДТП с участие четырех легковых авто и двух маршруток произошло на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Около дома №55 по улице Сходненской произошло столкновение четырех легковых автомобилей и двух маршрутных такси", - сказал собеседник агентства.

Пострадал минимум один человек, сообщили ТАСС в столичном ГУ МВД.

"На улице Химкинский бульвар в районе дома №23 произошло ДТП с последующим наездом одной автомашины на препятствие. По предварительным данным, пострадал один человек", - сообщили в столичной полиции.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В новость внесены изменения (21:21) - добавлена информация о пострадавших.  

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