В Москве возбудили дело в отношении женщины, оставившей своих детей на сутки в квартире

Дети находились в запертой комнате без еды и одежды, дверь в комнату была заставлена с обратной стороны двумя пеноблоками

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Жительница Москвы более чем на сутки оставила малолетних детей одних в квартире, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС сообщили в столичной прокуратуре.

"По материалам проверки Кузьминской межрайонной прокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении матери двух малолетних детей, оставившей их в опасности (ст. 125 УК РФ)", - сообщили в надзором ведомстве.

По данным столичной прокуратуры, женщина оставила своих детей (2 года и 1 год) более чем на сутки одних в квартире дома на улице Маршала Еременко.

"Дети находились в запертой комнате без еды и одежды, дверь в комнату была заставлена с обратной стороны двумя пеноблоками", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Дети в настоящее время находятся в больнице.

"Ход и результаты расследования уголовного дела, а также соблюдение прав и законных интересов детей на контроле в прокуратуре", - отметили в ведомстве.