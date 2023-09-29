На Большой Никитской Mercedes сбил людей

На месте работают бригады скорой помощи

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Водитель автомобиля сбил людей на пересечении Никитского бульвара и Большой Никитской улицы в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Иномарка, предположительно Mercedes, не справилась с управлением и совершила наезд на людей", - сказал собеседник агентства.

В правоохранительных органах заявили, что пострадали четверо взрослых и двое детей. "В результате ДТП в центре Москвы пострадали шесть человек, из них двое детей", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД России сообщили ТАСС, что ДТП произошло в 21:15 на улице Большой Никитской в районе дома №29, корпус 2. "Водитель автомашины Mercedes выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов. По предварительным данным, в результате дорожного происшествия пять человек получили травмы разной степени тяжести. Им оказывается медицинская помощь", - сказали в главке.

В настоящее время на месте работают бригады скорой помощи.

Изначально поступала информация о двух пострадавших.

В новость внесны изменения (в 22:09 мск) - изменилось число пострадавших.