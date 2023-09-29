29 сентября, 19:42

В Ставрополе произошла аварийная остановка высотного аттракциона

Шесть человек оказались заблокированы

СТАВРОПОЛЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Высотный аттракцион остановился в городском парке Ставрополя. На высоте 35 м оказались заблокированы шесть человек, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В Ставрополе в городском парке Победы произошла аварийная остановка аттракциона "Властелин небес". На высоте 35 м заблокированы шесть человек, из них один семилетний ребенок. Проводятся аварийно-спасательные работы по спуску людей", - говорится в сообщении.

К спасению людей привлечены 23 человека и 9 единиц техники. По данным ГУ МЧС, ребенка уже спустили на землю.

Аттракцион "Властелин небес" является самым высоким в парке Победы в Ставрополе. Его высота составляет 51 м. 

Теги:
РоссияСтавропольский край
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