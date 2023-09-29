В США предъявили обвинение по делу об убийстве Тупака Шакура

Кит Дэвис арестован

НЬЮ-ЙОРК, 29 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Лас-Вегаса предъявила обвинения в убийстве рэпера Тупака Шакура Дуэйну Киту Дэвису, он арестован. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

Убийство Тупака Шакура произошло 27 лет назад в Лас-Вегасе. 7 сентября 1996 года машину, в которой находился рэпер, расстреляли из остановившегося рядом автомобиля. Личность убийцы осталась неизвестной. Однако Дэвис, которого допрашивали в качестве свидетеля, неоднократно сам заявлял, что был в автомобиле, откуда велась стрельба.

Дэвис был одним из лидеров преступных группировок Лас-Вегаса в 1996 году. В своих мемуарах, опубликованных в 2019 году, он настаивал, что конфликт спровоцировал рэпер, якобы напавший на его племянника. Именно этого племянника - Орландо Андерсона - полиция ранее подозревала в убийстве Шакура, однако он сам погиб в перестрелке в 1998 году, когда расследование еще не было окончено.

На данный момент источники не сообщают, что привело к активизации расследования и выдвижению обвинений в убийстве. В июле в доме Дэвиса прошел обыск, была изъята различная электроника.