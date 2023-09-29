Суд арестовал начальника отдела СК по Владимирской области за особо крупную взятку

Замира Исакова заключили под стражу на два месяца

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отправил под арест руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) СУ СК России по Владимирской области Замира Исакова по обвинению во взятке в особо крупном размере. Об этом сказано в решении суда, с текстом которого ознакомился ТАСС.

"Суд, рассмотрев материалы по постановлению старшего следователя по особо важным делам СК РФ о возбуждении перед судом ходатайства об избрании заключения под стражу в отношении Исакова Замира Ибадуллаевича, состоящего в должности руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Владимирской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, постановил избрать обвиняемому Исакову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 28 ноября 2023 года", - сказано в документе.

Согласно постановлению, следствие опасается, что, находясь на свободе, Исаков может использовать свои навыки и скрыться от правоохранителей, угрожать свидетелям, уничтожить доказательства или иным образом воспрепятствовать производству по уголовному делу. Сам обвиняемый заявил, что доводы следователя не обоснованы и голословны, намерений препятствовать производству по уголовному делу у него нет, что он имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, родителей-пенсионеров, страдает заболеваниями. Поэтому Исаков попросил отправить его под домашний арест. Но суд с его мнением не согласился.

В постановлении также сказано, что по делу Исакова проходят еще два человека, личные данные которых не раскрываются. Одному из них предъявлено посредничестве во взятке в особо крупном размере, второму - в даче взятки в особо крупном размере.

В материалах дела Исакова также говорится, что во время службы он был на хорошем счету, а также имел положительные характеристики. Кроме того, он успешно выступил в 2021 году на ведомственных соревнованиях Владимирской области по стрельбе из пистолета.