СК возбудил дело по факту ДТП в центре Москвы, где пострадали пять человек

Как сообщили в правоохранительных органах, водитель мог отвлечься на мобильный телефон или уснуть за рулем

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в центре Москвы, в котором пострадали пять человек, в том числе двое несовершеннолетних. Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК России по Москве.

"По факту ДТП в центре Москвы, в котором пострадали несовершеннолетние, возбуждено уголовное дело по статье "нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека" (ч. 1 ст. 264) УК РФ", - сообщили в ведомстве.

Там отметили, что уголовное дело возбуждено пресненским межрайонным следственным отделом следственного управления по ЦАО ГСУ СК России по Москве.

По данным следствия, в пятницу вечером на территории Центрального административного округа города Москвы водитель автомобиля Mercedes выехал на тротуар и совершил наезд на прохожих. "По предварительным данным, в результате происшествия пострадали пять человек, в том числе двое несовершеннолетних", - сообщили в ведомстве. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

"Следователи столичного СК проводят осмотр места происшествия. Проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, назначаются необходимые судебные экспертизы, допрашиваются очевидцы произошедшего", - сообщили в ведомстве.

Водитель Mercedes мог отвлечься на мобильный телефон или уснуть за рулем. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В настоящее время точная причина ДТП устанавливается. Рассматриваются в том числе варианты, что водитель отвлекся на мобильный телефон либо уснул", - сказал собеседник агентства. По его словам, водитель с места происшествия не скрывался. С ним работают сотрудники полиции.

В пятницу вечером на Большой Никитской улице в районе дома №29, корпус 2, водитель Mercedes выехал на тротуар, где сбил пешеходов. По данным пресс-службы столичного ГУ МВД России, в результате ДТП пострадали пять человек, в том числе двое детей. Как уточнили в прокуратуре, среди пострадавших две девочки в возрасте 12 и 10 лет. В правоохранительных органах ТАСС сообщили о шести пострадавших. Причины и обстоятельства произошедшего уточняются..