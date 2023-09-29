29 сентября, 20:54,
обновлено 29 сентября, 21:26

Сбившего пешеходов в центре Москвы водителя Mercedes задержали

Мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Водитель Mercedes, который сбил пешеходов на Большой Никитской улице в центре Москвы, задержан. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В настоящее время водитель задержан и будет доставлен в территориальный отдел для проведения следственных действий", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе следственных действий в том числе будет установлено, когда и где водитель получил водительское удостоверение.

В столичном ГСУ СК России также сообщили, что мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

"Водитель транспортного средства отказался от процедуры проведения медицинского освидетельствования", - сообщили в ведомстве.

Как отметили в правоохранительных органах, водитель автоматически будет лишен прав на управление транспортным средством.

Вечером в пятницу на Большой Никитской улице в районе дома №29, корпус 2 водитель Mercedes выехал на тротуар, где сбил пешеходов. По данным пресс-службы столичного ГУ МВД России, в результате ДТП пострадали пять человек, в том числе, двое детей. Как уточнили в прокуратуре, среди пострадавших - две девочки 12 и 10 лет. В правоохранительных органах ТАСС сообщили о шести пострадавших. Кроме того, там добавили, что сбивший пешеходов Mercedes ранее уже 4 раза попадал в ДТП, за машиной числится 108 штрафов. Один штраф на сумму 5 тыс. рублей до сих пор не оплачен. СК по факту ДТП возбудил уголовное дело. Водителю может грозить до двух лет лишения свободы. 

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