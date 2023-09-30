29 сентября, 21:30

Заблокированных людей на аттракционе в парке Ставрополя эвакуировали

Пострадавших нет

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Всех людей, которые оказались заблокированными на аттракционе в парке Ставрополя, эвакуировали. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Сотрудники МЧС России эвакуировали всех людей с аттракциона в парке Ставрополя. Медицинская помощь им не потребовалась", - сказали в пресс-службе.

Вечером в пятницу в парке Победы в Ставрополе произошла аварийная остановка аттракциона "Властелин небес". На высоте 35 м оказались заблокированными шесть человек, из них один семилетний ребенок.

Аттракцион "Властелин небес" является самым высоким в парке Победы в Ставрополе. Его высота составляет 51 м. 

Теги:
РоссияСтавропольский край
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация