Заблокированных людей на аттракционе в парке Ставрополя эвакуировали

Пострадавших нет

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Всех людей, которые оказались заблокированными на аттракционе в парке Ставрополя, эвакуировали. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Сотрудники МЧС России эвакуировали всех людей с аттракциона в парке Ставрополя. Медицинская помощь им не потребовалась", - сказали в пресс-службе.

Вечером в пятницу в парке Победы в Ставрополе произошла аварийная остановка аттракциона "Властелин небес". На высоте 35 м оказались заблокированными шесть человек, из них один семилетний ребенок.

Аттракцион "Властелин небес" является самым высоким в парке Победы в Ставрополе. Его высота составляет 51 м.