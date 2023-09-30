30 сентября, 01:07
Экстренная посадка Airbus A320 в Новосибирской области

Севший под Новосибирском самолет могут поднять в воздух, разогнав по подмерзшему полю

Кирилл Кухмарь/ ТАСС
© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

Также рассматривают вариант разбора авиалайнера

НОВОСИБИРСК, 30 сентября. /ТАСС/. Один из вариантов эвакуации самолета, совершившего аварийную посадку в поле в Новосибирской области, предусматривает поднятие судна в воздух по подмерзшему грунту после выравнивания поля. Об этом ТАСС сообщил Олег Конюк, глава Убинского района Новосибирской области, где находится самолет.

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Что известно об экстренной посадке Airbus A320 под Новосибирском

"Такой вариант есть - договориться с сельхозтоваропроизводителем, чтобы он эту взлетно-посадочную полосу оставил и не пахал, выровнять поле грейдером, как застынет, может быть, водички подлить [для последующего замерзания] <...> и взлететь", - сказал он, добавив, что такое возможно с наступлением холодов.

По словам Конюка, длина поля - 4,5 км, что позволяет использовать его для взлета. Кроме того, рассматриваются варианты разбора самолета, сняв с него все необходимые детали и двигатель, а также перевозка авиалайнера на тралах - полуприцепах, перевозящих грузы. По словам главы района, к месту нахождения самолета уже привезены детали для установки ограждения. "Они его подняли, сейчас он стоит на шпалах. Его планируют вывесить и посмотреть, складываются ли шасси", - пояснил он, добавив, что еще два месяца самолет пробудет на месте вынужденной посадки.

Ранее в пресс-службе авиаперевозчика журналистам сообщили, что самолет может оставаться там несколько месяцев до момента транспортировки. По предварительной оценке специалистов, судно не имеет серьезных повреждений и в будущем сможет выполнять полеты. 

Теги:
РоссияНовосибирская областьЭкстренная посадка Airbus A320 в Новосибирской области
© Информационное агентство ТАСС
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