Минобороны РФ сообщило об уничтожении девяти снарядов "Ураган" над Белгородской областью

Как уточнили в ведомстве, все снаряды сбили дежурные средства ПВО

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Средства ПВО уничтожили над Белгородской областью девять украинских снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган".

Об этом сообщили в Минобороны России.

"Ночью 30 сентября около 03:45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением девяти снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган". Дежурными средствами ПВО над Белгородской областью уничтожены в воздухе все девять снарядов", - сказали в ведомстве.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что система ПВО сбила воздушные цели на подлете к Белгороду, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.