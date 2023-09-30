30 сентября, 01:58,
обновлено 30 сентября, 02:07
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об уничтожении девяти снарядов "Ураган" над Белгородской областью

Виталий Невар/ ТАСС
© Виталий Невар/ ТАСС

Как уточнили в ведомстве, все снаряды сбили дежурные средства ПВО

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Средства ПВО уничтожили над Белгородской областью девять украинских снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган".

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Об этом сообщили в Минобороны России.

"Ночью 30 сентября около 03:45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением девяти снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган". Дежурными средствами ПВО над Белгородской областью уничтожены в воздухе все девять снарядов", - сказали в ведомстве.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что система ПВО сбила воздушные цели на подлете к Белгороду, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. 

Теги:
УкраинаРоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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