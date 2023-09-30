30 сентября, 02:13

На севере Бурятии с рельсов сошел локомотив грузового поезда

Как сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги, пострадавших нет

УЛАН-УДЭ, 30 сентября. /ТАСС/. Локомотив грузового поезда сошел с рельсов на севере Бурятии, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД).

"Сегодня в 03:45 по местному времени (22:45 мск пятницы) на участке Северобайкальск - Нижнеангарск ВСЖД произошел сход локомотива грузового поезда. Пострадавших нет, угрозы экологии нет. Происшествие не повлияло на график движения других поездов", - сообщили в пресс-службе.

На место происшествия направлены восстановительные поезда со станций Северобайкальск и Таксимо. На ВСЖД создана комиссия по расследованию причин происшествия. 

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