На севере Бурятии с рельсов сошел локомотив грузового поезда

Как сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги, пострадавших нет

УЛАН-УДЭ, 30 сентября. /ТАСС/. Локомотив грузового поезда сошел с рельсов на севере Бурятии, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД).

"Сегодня в 03:45 по местному времени (22:45 мск пятницы) на участке Северобайкальск - Нижнеангарск ВСЖД произошел сход локомотива грузового поезда. Пострадавших нет, угрозы экологии нет. Происшествие не повлияло на график движения других поездов", - сообщили в пресс-службе.

На место происшествия направлены восстановительные поезда со станций Северобайкальск и Таксимо. На ВСЖД создана комиссия по расследованию причин происшествия.