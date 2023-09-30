30 сентября, 04:41,
обновлено 30 сентября, 05:00

В Карагандинской области Казахстана разбился легкомоторный самолет

Два человека погибли

АСТАНА, 30 сентября. /ТАСС/. Легкомоторный самолет потерпел крушение в Карагандинской области Казахстана, экипаж погиб. Об этом сообщил комитет гражданской авиации республики.

"30 сентября при совершении учебно-тренировочного полета самолет UP-LA286 типа P2002 на площадке Балапан в Карагандинской области после взлета не вышел на связь. При поиске обнаружено разрушенное воздушное судно и двое погибших", - говорится в сообщении.

По факту происшествия начато расследование.

Позже в ведомстве уточнили, что авария произошла в 08:44 по местному времени (05:44 мск) в 5 км от села Доскей Карагандинской области. 

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