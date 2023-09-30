Дело готовивших в Башкирии захват власти экс-депутата и его сообщников дошло до суда

Всего фигурантами дела являются пять человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Следствие по делу о создании в Башкирии террористического сообщества, среди фигурантов которого бывший депутат Госсобрания республики Дмитрий Чувилин, завершено. Пятерым фигурантам добавлено также обвинение в приготовлении к насильственному захвату власти, следует из материалов дела, с которыми ознакомился ТАСС.

Согласно материалам дела, пятерым фигурантам - Павлу Матисову, Ринату Буркееву, Алексею Дмитриеву, Юрию Ефимову и Дмитрию Чувилину - предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 30, ст. 278 (приготовление к насильственному захвату власти), ч. 1 ст. 30, ч. 4 п. "а", "б" ст. 226 (приготовлении к хищению оружия, боеприпасов <…> организованной группой, с применением насилия или угрозой его применения) и ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к террористической деятельности при помощи интернета) УК РФ.

Матисову, обвиняемому в создании террористического сообщества, также вменили статьи о склонении и вербовке в террористическую деятельность (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ) и незаконном приобретении, передаче, сбыте или хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Остальные обвиняются в участии в террористическом сообществе и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ).

В пресс-службе Центрального окружного военного суда ТАСС подтвердили, что дело в отношении Матисова, Буркеева, Дмитриева, Ефимова и Чувилина, поступило в суд и распределено судье.

В марте 2022 года сообщалось, что Советский районный суд города Уфы арестовал пятерых жителей Башкирии, которые обвиняются в создании террористического сообщества и участии в нем. В пресс-службе Государственного собрания республики подтвердили, что арестованный по обвинению в участии в террористическом сообществе Дмитрий Чувилин является депутатом Госсобрания.

По данным Центра общественных связей ФСБ РФ, задержанные готовили нападения на сотрудников правоохранительных органов. В ходе обысков у них были изъяты две гранаты РГД-5, а также самодельные зажигательные устройства, экстремистская литература, радиостанции, одежда и снаряжение для использования в полевых условиях.