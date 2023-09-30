В Липецке ввели режим ЧС из-за аварии на водоводе

Подачу воды планируют восстановить к вечеру

ТАСС, 30 сентября. Власти Липецка ввели в городе режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за аварии на водоводе диаметром 600 мм, вследствие которой часть города с четверга остается без водоснабжения. Подачу воды планируют восстановить к вечеру, написала в своем Telegram-канале мэр города Евгения Уваркина.

"Ввели режим ЧС локального характера на муниципальном уровне. Создана оперативная группа для оперативного реагирования и информирования", - написала она.

По данным Уваркиной, работы на месте аварии продолжались в ночь на субботу, аварийные бригады пытались добраться до поврежденной части водовода, но происходил обвал грунта, поэтому пришлось еще ограничить подачу холодной воды на три часа на юго-западную и северо-западную котельные, не допустив их остановки. "Это позволило нам к 6 [часам] утра все-таки добраться до водовода, но надо было запускать систему, чтобы не увеличивать зону отключения к утру. Сейчас подрядчик готовит хомут и во второй половине обещает устранить пробоину. В этом случае к вечеру мы сможем восстановить водоснабжение", - написала мэр Липецка.