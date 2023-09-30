Супругов в Югре подозревают в фиктивной регистрации свыше 1,3 тыс. иностранцев

Их незаконный доход составил около 3,2 млн рублей

ТАСС, 30 сентября. Супруги в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) стали фигурантами уголовного дела о фиктивной регистрации свыше 1,3 тыс. иностранных граждан с извлечением порядка 3,2 млн рублей незаконного дохода. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.

"Следственным отделом УМВД России по Нижневартовску расследуется уголовное дело в отношении семейной пары, подозреваемой в организации незаконной миграции на территории города. <…> В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет), п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции)", - сообщили в пресс-службе.

По данным управления, в ходе предварительного расследования установлено, что 32-летний мужчина и 37-летняя женщина с февраля по сентябрь текущего года организовали незаконное пребывание на территории страны 1 366 иностранных граждан. За каждого человека они получали денежное вознаграждение от 3 до 10 тыс. рублей. Незаконный доход составил около 3,2 млн рублей.

Полицейские устанавливают причастность супругов к совершению аналогичных преступлений.