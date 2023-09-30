30 сентября, 08:59
Военная операция на Украине

ВСУ обстреляли Белгородскую область порядка 100 раз за сутки

Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, пострадавших нет

ТАСС, 30 сентября. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгородскую область за сутки порядка 100 раз, в том числе с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сброшено семь боеприпасов. Пострадавших нет, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

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"В Борисовском районе на окраине села Богун-Городок с БПЛА сброшено пять взрывных устройств, обошлось без последствий. В Валуйском городском округе под минометный обстрел попало село Борки - установлено 23 прилета, пострадавших и разрушений нет. В Волоконовском районе по селу Тишанка и хутору Плотвянка выпущено 17 и три минометных снаряда соответственно, никто не пострадал, <...> повреждена линия электропередачи, сейчас ЛЭП восстановлена", - написал он.

Гладков добавил, что в субботу утром над Белгородом сработала система ПВО, на подлете к городу сбиты воздушные цели противника, пострадавших нет, но обнаружена воронка от снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО), осколками повреждены фасад одного из домов, магазин и газопровод. Минобороны РФ сообщало, что средства ПВО сбили над Белгородской областью девять снарядов РСЗО "Ураган".

"В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено два артиллерийских снаряда, по селу Наумовка -12 артиллерийских снарядов и два гранатометных выстрела. Над селом Устинка сбит БПЛА противника. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. После работы ПВО в поселке Разумное выявлены повреждения в двух частных домовладениях: выбиты окна, посечены теплицы, кровля, дверь", - написал глава региона.

По его данным, в Грайворонском городском округе в селе Новостроевка-Вторая сбито три БПЛА, с одного из дронов противник сбросил взрывное устройство на автомобили возле жилого дома, никто не пострадал, два автомобиля получили повреждения. Гладков уточнил, что по селу Дорогощь выпущено два минометных и семь артиллерийских снарядов, в результате различные разрушения получили 11 частных домовладений: выбиты окна, посечены заборы, фасады, кровля и хозпостройки, а также поврежден один легковой автомобиль и здание местной школы. Из миномета также обстреляли окраину села Смородино - зафиксировано два прилета, а над хутором Масычево сбит беспилотник противника.

"В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попало село Вязовое - установлено четыре прилета. Никто не пострадал, разрушений нет. В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено шесть минометных снарядов. Пострадавших нет. В результате обстрела в одном из зданий произошло возгорание - пожар ликвидирован. В селе Середа с БПЛА сброшена граната", - написал Гладков. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
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