В Омске в результате ДТП опрокинулся пассажирский микроавтобус

Пострадали девять человек

ТАСС, 30 сентября. Микроавтобус опрокинулся после столкновения с легковым автомобилем в Омске, за медпомощью обратились девять человек, в числе которых несовершеннолетние. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области.

Авария произошла около 12:00 (08:00 мск). Предварительно установлено, что женщина 1977 года рождения за рулем Mitsubishi на перекрестке не пропустила микроавтобус, в котором находились водитель и 12 пассажиров. Автомобили столкнулись, после чего микроавтобус опрокинулся.

"В результате ДТП за медицинской помощью обратились пассажиры микроавтобуса: три девушки 2007 года рождения, девочка 2015 года рождения, мужчины 1965 и 1970 годов рождения и женщина 1961 года рождения, а также водители обоих транспортных средств", - говорится в сообщении.

Проводится проверка по факту аварии, устанавливаются причины.

"Прокуратура города Омска организовала проверку соблюдения безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - добавили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.