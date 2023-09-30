30 сентября, 09:47

В центре Астрахани произошел пожар в двухэтажном здании

Пострадал один человек

АСТРАХАНЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Пожар возник в двухэтажном здании в центре Астрахани на площади 40 кв. м, есть пострадавший. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Астраханской области.

"В 11:56 (10:56 мск) в Кировском районе Астрахани произошло возгорание в двухэтажном здании на общей площади 40 кв. м. <…> На пожаре объявлена ликвидация открытого горения в 12:52 (11:52 мск). Есть пострадавший", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что возгорание произошло на пересечении улиц Ахматовская и Кировская. Пожарно-спасательные подразделения реагировали по повышенному рангу пожара. На месте работают 9 единиц техники и 24 человека личного состава от МЧС России. 

Теги:
РоссияАстраханская область
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