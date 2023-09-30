30 сентября, 09:52

Полиция задержала главу Печоры по делу о взяточничестве

Как сообщил депутат Госдумы Олег Михайлов, чиновника доставляют в Сыктывкар для дачи показаний

ТАСС, 30 сентября. Сотрудники полиции и ОМОН задержали по месту жительства главу администрации города Печора Республики Коми Валерия Серова, сообщил депутат Государственной думы от республики (фракция КПРФ) Олег Михайлов в своем Telegram-канале.

"Как сообщают из Печоры, сегодня в 6 утра при поддержке ОМОНа у себя на квартире был задержан глава администрации Печоры Валерий Серов", - говорится в сообщении.

По информации Михайлова, в субботу Серов должен был отправиться в зону спецоперации на Украине. Чиновник задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 290 ч. 6 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

"В настоящее время Серова доставляют в Сыктывкар для дачи показаний", - добавил Михайлов. Комментарием правоохранительных органов ТАСС пока не располагает. 

Теги:
РоссияКомиМихайлов, Олег Алексеевич
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