В Омской области трех человек арестовали за попытку контрабанды редких соколов

Соколы-сапсаны относятся к особо ценным диким видам, а также подпадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры

ТАСС, 30 сентября. Троих мужчин арестовали по делу о покушении на контрабанду и незаконном обороте краснокнижных сапсанов в Омской области. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Исилькульская межрайонная прокуратура Омской области, изучив материалы проверки, инициировала возбуждение следственными органами уголовных дел по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ и по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ. <...> Суд избрал всем обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении надзорного ведомства. Речь идет о статьях о незаконном обороте особо ценных диких животных принадлежащим к видам, занесенным в Красную книгу РФ и покушении на их контрабанду.

По материалам дела, двое мужчин приобрели восемь сапсанов в Хакасии и в специальном тайнике перевезли для передачи своему сообщнику. Предполагалось нелегально вывезти птиц в Казахстан. 14 сентября всех троих задержали при попытке пересечь границу.

"Редкие птицы направлены в эколого-биологический центр на реабилитацию", - уточнили в прокуратуре.

Соколы-сапсаны занесены в Красные книги России, Казахстана и Алтайского края, относится к особо ценным диким видам, а также подпадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.