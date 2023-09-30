Косметолога из Москвы обвинили в проведении процедуры, приведшей к нейропатии у клиентки

Злоумышленницу поместили в СИЗО для дальнейшего этапирования в Тюмень

ТАСС, 30 сентября. Жительнице Москвы предъявили обвинение в оказании косметологических услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, в результате которых здоровью жительнице Тюмени был нанесен вред. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Тюменской области.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Тюменской области расследуется уголовное дело в отношении 27-летней жительницы Москвы. Она обвиняется по п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, совершенное группой лиц по предварительному сговору). <…> Организовавшая работу салона SMAS-лифтинга в Тюмени женщина после объявления в розыск задержана на территории Москвы и помещена в СИЗО для дальнейшего этапирования в Тюмень", - говорится в сообщении.

По версии следствия, женщина организовала на территории Российской Федерации сеть косметологических салонов, один из которых находился в Тюмени, приобрела аппарат для проведения потребителям косметологической процедуры SMAS-лифитинг. При этом она достоверно знала об отсутствии государственной регистрации медицинского изделия на приобретенный аппарат, отсутствии маркировки с указанием наименования изделия и наименования производителя.

Кроме того, по информации СК, женщине было известно, что приобретенный аппарат не является медицинским изделием, предназначенным для оказания косметологических услуг. После покупки изделия москвичка договорилась с жительницей Тюмени, не имеющей сертификата врача-косметолога, о проведении за деньги косметологических процедур.

По данным СК, 13 августа 2022 года жительнице Тюмени провели косметологическую процедуру, после которой развились осложнения в виде нейропатии, их пришлось лечить путем оперативного вмешательства.