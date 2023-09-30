В Подмосковье четверо подростков пострадали после распыления перцового баллончика в школе

Прокуратура проводит проверку

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Восьмиклассник распылил содержимое перцового баллончика в школе подмосковного Клина для того, чтобы сорвать урок, в результате пострадали четверо школьников. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

"По предварительным данным, 29 сентября ученик восьмого класса одной из общеобразовательных школ города Клин, желая сорвать урок, распылил перцовый баллончик. Впоследствии с признаками токсического отравления в медицинское учреждение обратились четверо несовершеннолетних, подросткам оказана медицинская помощь, и они отпущены домой", - сказали в пресс-службе.

В прокуратуре добавили, что в ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе дана оценка действиям лиц, ответственных за обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся. По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.