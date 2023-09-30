В центре Астрахани потушили пожар в двухэтажном здании

Пострадавший от госпитализации отказался

АСТРАХАНЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Пожар, возникший в двухэтажном здании в центре Астрахани, ликвидирован, пострадавший от госпитализации отказался. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Астраханской области.

"На момент возгорания в здании, где располагается кафе, находился персонал - пять человек, которые покинули здание самостоятельно. Полная ликвидация объявлена в 13:55 мск. Пострадавший 1987 года рождения от госпитализации отказался", - сообщили в ведомстве.

По данным ГУ МЧС, пожар возник в 11:56 (10:56 мск) в здании на пересечении улиц Ахматовской и Кирова в Кировском районе, площадь возгорания составила 40 кв. метров, есть пострадавший. На месте работали 9 единиц техники и 24 человека личного состава от МЧС России.