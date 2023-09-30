Суд Москвы арестовал двух причастных к убийству 26-летней давности

Злоумышленники были установлены после повторной генетической экспертизы

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Суд заключил под стражу двух мужчин за убийство женщины, совершенное 26 лет назад на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"С учетом позиции Перовского межрайонного прокурора суд избрал в отношении обвиняемых в убийстве женщины, совершенном в 1997 году, меру пресечения в виде заключения под стражу <…>. Ранее судимым мужчинам 1978 и 1979 годов рождения предъявлено обвинение по п. "ж" ч. 2 ст. 105 (убийство)", - говорится в сообщении. В прокуратуре добавили, что защита просила не избирать в отношении фигурантов меру пресечения в виде ареста.

По данным следствия, 5 июня 1997 года трое мужчин, находясь на чердаке жилого дома на улице Плющева, изнасиловали ранее незнакомую девушку. Опасаясь, что потерпевшая обратится в правоохранительные органы, они нанесли ей множественные колото-резаные ранения груди, шеи и живота. От полученных травм девушка умерла на месте, преступники скрылись.

Причастные к совершению преступления были установлены после повторной генетической экспертизы, а после задержаны. "Третий сообщник обвиняемых скончался", - отметили в пресс-службе надзорного ведомства столицы.