Центральный аппарат СК проконтролирует ход следствия по делу о ДТП в центре Москвы

В СК сообщили, что устанавливаются обстоятельства происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Центральный аппарат Следственного комитета России поставил на контроль результаты расследования уголовного дела о ДТП на Большой Никитской улице в центре Москвы, где пострадали пешеходы, в том числе двое детей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Председатель Следственного комитета России поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Стрижову А. А. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Его результаты поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - сказали в пресс-службе.

В СК добавили, что в настоящее время проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются очевидцы произошедшего.

В пятницу вечером на Большой Никитской улице в районе дома №29, корпус 2, водитель Mercedes выехал на тротуар, где сбил пешеходов. По данным пресс-службы столичного ГУ МВД России, в результате ДТП пострадали пять человек, в том числе двое детей. Как уточнили в прокуратуре, среди пострадавших две девочки в возрасте 12 и 10 лет.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили о шести пострадавших. Кроме того, там добавили, что сбивший пешеходов Mercedes ранее уже 4 раза попадал в ДТП, за машиной числится 108 штрафов. Один штраф на сумму 5 тыс. рублей до сих пор не оплачен.