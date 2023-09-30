В Подмосковье возбудили дело после того, как дети пострадали от распыления баллончика

В СК сообщили, что следователи устанавливают обстоятельства произошедшего

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело по статье о хулиганстве возбуждено после того, как школьник распылил перцовый баллончик в школе в подмосковном Клину и пострадали ученики. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"По данному факту следственным отделом по городу Клин ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовно дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - сказали в пресс-службе.

В СК добавили, что следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Проведен осмотр, назначено проведение ряда экспертиз, в том числе судебно-медицинская.

29 сентября ученик восьмого класса одной из общеобразовательных школ Клина, с целью сорвать урок, распылил перцовый баллончик. Впоследствии с признаками токсического отравления в медицинское учреждение обратились четверо подростков, им оказана медицинская помощь, и они отпущены домой.